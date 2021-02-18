В Приамурье сошли с рельсов 25 вагонов с углем

В Амурской области сошли с рельсов 25 вагонов с углем. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

ЧП произошло в Сковородинском районе области на перегоне станция Ангарич – станция Джиктанда Забайкальской железной дороги. С рельсов сошли 25 вагонов грузового поезда, груженных углем, пишет «Газета.ру».

В связи с инцидентом движение по железной дороге было приостановлено. В результате ЧП никто не пострадал, угрозы экологической безопасности нет, пишет RT. На место выехали два аварийно-спасательных поезда и спасатели, пишет сайт aif.ru.

Согласно данным на сайте Забайкальской железной дороги, из-за происшествия задерживаются два пассажирских поезда, ожидается задержка еще двух составов и отмена одного. Как отметили в МЧС, пассажиры поездов в случае задержки свыше четырех часов будут обеспечены бесплатным питанием.

16 февраля сообщалось, что в Курагинском районе Красноярского края произошел сход 26 вагонов с углем. Никто не пострадал.