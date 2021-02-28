Два человека стали жертвами пожара в Новгородской области

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Новгородской области в субботу, 27 февраля. Об этом сообщается на официальном сайте главного управления МЧС по региону.

Отмечается, что возгорание произошло в населенном пункте Кабожа Хвойнинского района области.

Сообщение о пожаре в двухквартирном доме в поступило в экстренные службы в субботу в 17:17 мск. К моменту прибытия пожарных огнем была охвачена вся кровля дома. Сейчас пожар ликвидирован.

Ранее, 26 февраля, сообщалось, что два человека погибли в результате пожара в частном жилом доме в селе Даниловка в Еврейской автономной области.