Два человека стали жертвами пожара в жилом доме в ЕАО

В результате пожара в частном жилом доме в селе Даниловка в Еврейской автономной области погибли два человека. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщается на сайте ГУ МЧС по ЕАО.

По информации ведомства, в момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление в одной из квартир двухквартирного деревянного дома. Общая площадь возгорания составила 2 кв. м.

«В ходе локализации огня сотрудниками пожарной охраны обнаружены два мужчины без признаков жизни. Личности погибших устанавливаются», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной возгорания послужила неосторожность при курении.

25 февраля при возгорании в частном доме в городе Миасс в Челябинской области пожарные обнаружили тело девочки. Еще два ребенка и женщина самостоятельно покинули дом.