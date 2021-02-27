Айсберг размером с Петербург откололся от Антарктиды

От Антарктиды откололся гигантский айсберг площадью 1270 кв. км, что практически сопоставимо с территорией Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Антарктическая служба Великобритании.

Айсберг откололся от шельфового ледника Брант, на котором находится британская исследовательская станция.

Как отмечают исследователи, более 10 лет назад на леднике толщиной 150 м стали появляться трещины. В январе одна из самых крупных начала активно расти, а к 26 февраля расселина за несколько часов расширилась на несколько сотен метров. В результате образовался айсберг.

В службе подчеркнули, что опасности это не представляет.

«Наши команды Антарктической службы Великобритании были готовы к отколу айсберга от шельфового ледника на протяжении нескольких лет. Мы ежедневно следим за состоянием ледника, используя высокоточные GPS-инструменты, которые находятся рядом со станцией и измеряют, как изменяется ледник и куда движется», — приводятся службой слова ее руководителя Джейн Фрэнсис.

Она добавила, что служба в своей работе использует снимки, полученные со спутников Европейского космического агентства, NASA и немецкого спутника TerraSAR-X.

В июне прошлого года издание The New York Times рассказало о последствиях таяния ледников Арктики для России. По мнению экспертов, исчезновение вечной мерзлоты приведет к выбросу порядка 240 млрд т углекислого газа и парниковому эффекту.

В апреле 2020 года сообщалось, что в Антарктиде начал разрушаться самый большой в мире айсберг. Айсберг А-68 откололся от шельфового ледника Ларсена в июле 2017 года. На тот момент его площадь составляла 5,8 тыс. кв. км, а это в два раза больше территории Люксембурга.