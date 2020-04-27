В Антарктиде начал разрушаться крупнейший в мире айсберг

Самый большой в мире айсберг начал разрушаться у берегов Антарктиды. Об этом сообщили BBC News со ссылой на исследователей Университета Суонси.

Отмечается, что айсберг А-68 лишился куска площадью 175 кв. км, что может быть свидетельством начала его гибели, пишет REGNUM.

Айсберг откололся от шельфового ледника Ларсена в июле 2017 года. На тот момент его площадь составляла 5,8 тыс. кв. км, а это в два раза больше территории Люксембурга, пишет телеканал «Звезда». Откалывание А-68 привело к сокращению площади ледника на 12%.

Ученые, следившие за айсбергом при помощи спутника Sentinel-1, удивлялись тому, как долго он дрейфовал в открытом море, учитывая его хрупкость.

«Предположительно, начался окончательный распад, но последующие отколовшиеся фрагменты мы, вероятно, увидим только с годами», — пояснил исследователь университета Адриан Лакман.

В данный момент айсберг движется на север от Антарктического полуострова. Течение со временем должно привести в Южную Атлантику.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», в начале 2020 года NASA опубликовало снимки тающих ледников на острове Игл в Антарктиде, сделанные с 4 по 13 февраля. Как уточнили исследователи, с 6 по 11 февраля снежный покров растаял и ушел на 10 см в глубину, что составляет пятую часть от всего снега, накапливающегося за год.

17 февраля сообщалось, что Гренландия хочет сделать воду растаявших ледников экспортным продуктом для мирового рынка. По словам министра энергетики острова Йесс Сване, изменение климата не только приводит к таянию льда, но и становится причиной дефицита пресной воды в мире.