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Ученые обнаружили влияние яблок на развитие памяти

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Ученые из университета Квинсленда в Австралии и Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний провели исследование, в ходе которого обнаружили влияние яблок на образование новых нейронов в мозге человека. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Stem Cell Reports.

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Специалисты провели исследование на мышах. Ученые культивировали стволовые клетки из мозга взрослых особей и добавили в них кверцетин или 2-гидроксибензойную кислоту – фитонутриенты, которые содержатся в яблоках.

Результаты исследования показали, что яблоки способствуют нейрогенезу. Этот процесс образовывает новые нейроны и улучшает память.

«Такие фитонутриенты, как ресвератрол и эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG), могут оказывать положительное влияние на различные органы, включая мозг», — говорится в исследовании.

Причем полезными оказались как мякоть яблока, так и кожура. Однако специалисты не обнаружили сильного влияния яблочного сока на нейрогенез и улучшение памяти.

«Пилотное исследование на людях показало, что употребление яблочного сока улучшает поведенческие симптомы у пациентов с болезнью Альцгеймера. Но значительных когнитивных изменений у здоровых добровольцев после кратковременного приема яблок не наблюдалось», — рассказали ученые.

Ранее, 20 февраля, американские биологи выяснили, что ген FOXO3 защищает стволовые клетки мозга от старения. Они выяснили, что FOXO3 напрямую модифицируется окислительным стрессом, и эта модификация отправляет белок в ядро ​​стволовой клетки, и там он включает гены стрессовой реакции.

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