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Эксперт назвал способы защитить деньги в мобильном банке

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Половина мобильных приложений банков имеют уязвимости, из-за них персональные данных россиян могут быть похищены. Поэтому пользователям необходимо выполнять некоторые рекомендации, чтобы не стать жертвой мошенников. Об этом в субботу, 27 февраля, «РИА Новости» сообщил руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Максим Костиков.

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«Недостаточная защищенность организации ставит под угрозу пользователей. По нашим данным, более половины приложений для интернет-банкинга уязвимы перед атаками, нацеленными на кражу персональных данных», — подчеркнул эксперт.

По его словам, в первую очередь пользователям необходимо ограничить публикацию информации в социальных сетях и предоставлять минимальное количество сведений при регистрации на сайтах. Например, стоит завести отдельную электронную почту и номер телефона для регистрации на недостоверных сервисах, отметил Костиков.

Кроме того, при регистрации на разных ресурсах нужно создавать разные пароли, добавил он.

При вводе персональных данных эксперт рекомендовал проверять адресную строку браузера, потому что мошенники часто создают мошеннические сайты, похожие на оригинальные интернет-магазины, социальные сети и т.д.

Костиков также заявил, что в случае, если у пользователя есть сохраненные пароли в Google, то лучше проверить, не было ли утечек с сайтов, где эти пароли применялись.

«И для дополнительной безопасности стоит включать второй фактор аутентификации, например, СМС, push-уведомления <...> и другие», — заключил он.

Ранее в субботу гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин дал рекомендации по борьбе с телефонным мошенничеством. По его словам, во время разговора со злоумышленником необходимо задавать уточняющие вопросы, чтобы застать собеседника врасплох. Эксперт подчеркнул, что важно ставить под сомнение любую информацию, которая кажется неправдоподобной.

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