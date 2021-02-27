Две 11-летние девочки пропали на севере Красноярского края

Полицейские ведут поиски двух 11-летних девочек, пропавших в городе Дудинка Таймырского района Красноярского края. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщили в региональном управлении МВД.

Отмечается, что две школьницы накануне не вернулись домой. Родители девочек обратились в полицию города Дудинка.

Из числа сотрудников были собраны оперативные группы. Всего в поисках детей принимают участие более 50 сотрудников ОВД.

В субботу в Дудинке 41 градус мороза, погода ясная.

Ранее, 17 февраля, сообщалось, что в Пушкинском районе Санкт-Петербурга пропали две девочки восьми и девяти лет.