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В Ленинградской области чиновникам подарили танец девушек в бикини

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В городе Волхов Ленинградской области чиновницы поздравили мужскую часть администрации с Днем защитника Отечества, подарив танец девушек в бикини и перьях.

Видеозапись с фрагментом праздничного концерта появилась в социальных сетях, после чего на администрацию города обрушилась критика. Многих пользователей возмутило, что выступление проходит на фоне государственной символики, пишет РЕН ТВ.

Как заявил глава администрации Волховского района Алексей Брицун в беседе с «РИА Новости», выступление девушек было хорошим, однако место для подобных танцев, по его мнению, выбрано неправильно.

Он отметил, что на празднике выступала творческая группа из Санкт-Петербурга, средства, которыми было оплачено выступление, собирала женская половина администрации из личных доходов.

«Номер хороший, классика. Место выступления организаторы выбрали неправильно. С ними провели профилактическую беседу. К сожалению, в это время я отсутствовал в городе. А выступление хорошее», — заключил Брицун.

20 февраля интегративный психолог, эриксоновский гипнотерапевт и НЛП-тренер Ольга Адрианова рассказала, какие подарки на День защитника Отечества могут порадовать мужчин, а какие могут их обидеть.

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