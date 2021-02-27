В Ленинградской области чиновникам подарили танец девушек в бикини

В городе Волхов Ленинградской области чиновницы поздравили мужскую часть администрации с Днем защитника Отечества, подарив танец девушек в бикини и перьях.

Видеозапись с фрагментом праздничного концерта появилась в социальных сетях, после чего на администрацию города обрушилась критика. Многих пользователей возмутило, что выступление проходит на фоне государственной символики, пишет РЕН ТВ.

Как заявил глава администрации Волховского района Алексей Брицун в беседе с «РИА Новости», выступление девушек было хорошим, однако место для подобных танцев, по его мнению, выбрано неправильно.

Он отметил, что на празднике выступала творческая группа из Санкт-Петербурга, средства, которыми было оплачено выступление, собирала женская половина администрации из личных доходов.

«Номер хороший, классика. Место выступления организаторы выбрали неправильно. С ними провели профилактическую беседу. К сожалению, в это время я отсутствовал в городе. А выступление хорошее», — заключил Брицун.

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