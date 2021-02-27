Рокфеллер не будет забирать у ООН землю под штаб-квартирой

Нельсон Рокфеллер-младший не будет забирать у ООН землю под штаб-квартирой, сообщил журналистам пресс-секретарь генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик. Он отметил, что участок был передан в дар в 1940-х и не может быть возвращен, передает телеканал «Известия».

Ранее ООН вернула семейству Рокфеллеров гобелен с изображением «Герники» Пабло Пикассо. Картина на время была передана ООН 13 сентября 1987 года.

35 лет легендарный гобелен был символом работы Совбеза. Полотно находилось рядом с залом заседаний СБ ООН. Гобелен был создан по заказу Нельсона Рокфеллера с оригинала под руководством самого Пикассо.

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