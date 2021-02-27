Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Байден прибыл в Техас для ознакомления с последствиями снежного шторма
Мир
Венесуэла назвала атаку США в Сирии возвращением к бесконечной войне
Мир
В Чехии ограничили передвижение жителей районами проживания
Мир
Турчинов обвинил Украину в «финансировании» России
Мир
Пушков назвал удар США по Сирии сигналом для РФ и других государств
Мир
США повысили уровень опасности для военных в Ираке из-за удара в Сирии
Общество
Психолог составил портрет опасных просителей денег в долг
Мир
В Швейцарии после прививки от COVID-19 умерли 16 человек
Мир
США пообещали в течение нескольких недель ввести новые санкции против РФ
Сюжет:

Байден намерен ввести ограничения на сделки с Китаем в сфере технологий

0
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден в марте намерен разрешить министерству торговли США накладывать запрет на сделки американских компаний с китайскими партнерами в сфере технологий, если такие операции представляют угрозу национальной безопасности, передает телеканал «Известия».

Такая мера нацелена на то, чтобы не позволить Пекину получить доступ к американским технологиям и гарантировать сохранность цепочек поставок в данной сфере под контролем американских компаний.

Подобные ограничения собирались ввести еще при предыдущем президенте Дональде Трампе.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021