Байден намерен ввести ограничения на сделки с Китаем в сфере технологий
Президент США Джо Байден в марте намерен разрешить министерству торговли США накладывать запрет на сделки американских компаний с китайскими партнерами в сфере технологий, если такие операции представляют угрозу национальной безопасности, передает телеканал «Известия».
Такая мера нацелена на то, чтобы не позволить Пекину получить доступ к американским технологиям и гарантировать сохранность цепочек поставок в данной сфере под контролем американских компаний.
Подобные ограничения собирались ввести еще при предыдущем президенте Дональде Трампе.
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