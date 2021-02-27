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Байден планирует ввести ограничения на сделки с Китаем в сфере технологий

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Президент США Джо Байден в марте намерен разрешить министерству торговли США накладывать запрет на сделки американских компаний с китайскими партнерами в сфере технологий, если такие операции представляют угрозу национальной безопасности. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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По их информации, такая мера нацелена на то, чтобы не позволить Пекину получить доступ к американским технологиям и гарантировать сохранность цепочек поставок в данной сфере под контролем американских компаний.

Отмечается, что такие планы рассматривались в Белом доме еще при предыдущем президенте Дональде Трампе.

Недовольный такими ограничениями бизнес надеялся, что Байден откажется от них при пересмотре политики по отношению к КНР. Однако, по информации источников газеты, демократы в Белом доме, наоборот, сейчас боятся показаться слабыми и не столь решительными в противостоянии Пекину, как республиканцы.

В конце января сообщалось, что администрация США рассмотрит целесообразность сохранения импортных пошлин на товары из Китая, введенных предыдущим президентом США Дональдом Трампом.

Торговое противостояние между Китаем и США началось в июле 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял зеркальные меры и в том же году направил в ВТО просьбу о проведении консультаций с США по вопросам пошлин. Вместе с тем обе стороны вводили новые обоюдные пошлины на импортируемые товары.

Соглашение по первой фазе торговой сделки стороны подписали 15 января 2020 года в Вашингтоне. Однако позже отношения стран обострились на фоне пандемии коронавируса.

15 сентября 2020 года арбитраж Всемирной торговой организации признал американские пошлины на китайские товары, введенные США в 2018–2019 годах, нарушающими правила международной торговли.

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