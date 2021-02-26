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Биологи нашли механизм влияния спорта на иммунитет и прочность костей

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Ученые научно-исследовательского института в детском медицинском центре американского штата Юта выяснили, каким образом занятия спортом укрепляют иммунитет и костную ткань. Результаты работы опубликованы в журнале Nature.

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Исследователи провели эксперимент с мышами. В клетке были установлены беговые колеса, и грызуны постоянно получали физическую нагрузку. В результате тренировок мышцы животных укрепились. Лабораторное исследование показало увеличение вокруг артериолярных кровеносных сосудов костного мозга остеолектин-положительных клеток, которые принимают участие в синтезе стволовых клеток.

Отмечается, что остеолектин-положительные клетки являются быстро делящимися, недолговечными, их число увеличивается после перелома и истощается в процессе старения.

Ученые сделали вывод, что регенерация клеток в костном мозге происходит за счет механической стимуляции. При физической нагрузке и регулярных тренировках импульс передается по артериолярным сосудам в костный мозг, что приводит к обновлению костеобразующей клетки, и в итоге укрепляются иммунитет и костная ткань.

Ранее, 11 февраля, сообщалось, что природные соединения фитонутриенты, содержащиеся в яблоках и других фруктах, способствуют выработке новых клеток мозга, что помогает улучшению памяти и когнитивных функций. К таким выводам пришли австралийские и немецкие ученые.

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