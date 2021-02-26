Эксперт рассказал о рейтингах социологических служб

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский 26 февраля прокомментировал «Известиям» данные социологических служб о рейтинге президента России Владимира Путина.

Ранее в феврале социологи опубликовали рейтинги доверия российским политикам, в том числе главе государства.

Потуремский уточнил, что на данный момент рейтинг президента находится «в рамках стабильных значений».

«Но можно говорить уверенно, что рейтинг президента находится в некоем коридоре устойчивых значений. И последние события зимы на этот рейтинг не повлияли практически никак, то есть он не изменился. Ни уменьшился, ни увеличился», — объяснил эксперт.

В конце 2020 года ВЦИОМ выяснил главные страхи россиян. Так, большинство респондентов заявили, что в прошлом году опасались роста социальной несправедливости, снижения доходов и недоступности привычных товаров из-за их возможного подорожания.