Собянин предложил оставить Лубянскую площадь в нынешнем виде

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил прекратить дискуссию о памятнике, который можно установить на Лубянской площади, а оставить эту территорию без изменений. Об этом столичный градоначальник сообщил 26 февраля на своих страницах в социальных сетях.

По его словам, специалисты заключили, что площади необходима архитектурная доминанта, на роль которой лучше всего подходит памятник человеку или событию, оставившему яркий след в истории Отечества.

«После двух дней голосования с небольшим отрывом побеждали сторонники Александра Невского, но всё же очевидно, что общественное мнение разделилось примерно пополам. А само голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов», — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он поблагодарил всех граждан, участвовавших в дискуссии и попросил их согласиться с этим решением, пишет «Газета.ру».

«По правде говоря, у нас сегодня огромное количество более актуальных тем», — признал мэр Москвы, добавив, что власти города еще вернутся к этому вопросу.

В шорт-лист голосования, помимо Невского, вошел революционер, глава ВЧК Феликс Дзержинский.