Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
США объяснили удары по Сирии необходимостью снизить угрозу атак
Мир
В СНБО рекомендовали украинцам отказаться от второго гражданства
Экономика
Курс биткоина с начала недели снизился на 16%
Мир
Украина ввела санкции против экс-главы МВД Захарченко
Мир
Россия и Испания подпишут соглашение о взаимном признании образования
Мир
Новак заявил о готовности РФ сотрудничать с Испанией в производстве вакцины
Наука
Ученые назвали увеличивающие риск тяжелой формы COVID-19 заболевания
Общество
В Назрани задержали экс-главу МВД Ингушетии Погорова
Мир
ВОЗ подтвердила соответствие российской вакцины от гриппа мировым стандартам

Собянин предложил оставить Лубянскую площадь в нынешнем виде

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил прекратить дискуссию о памятнике, который можно установить на Лубянской площади, а оставить эту территорию без изменений. Об этом столичный градоначальник сообщил 26 февраля на своих страницах в социальных сетях.

Железные люди: кого выберут москвичи — великого князя или главу ВЧК
Эксперты считают, что выбор доминант для Лубянской площади слишком ограничен

По его словам, специалисты заключили, что площади необходима архитектурная доминанта, на роль которой лучше всего подходит памятник человеку или событию, оставившему яркий след в истории Отечества.

«После двух дней голосования с небольшим отрывом побеждали сторонники Александра Невского, но всё же очевидно, что общественное мнение разделилось примерно пополам. А само голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов», — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он поблагодарил всех граждан, участвовавших в дискуссии и попросил их согласиться с этим решением, пишет «Газета.ру».

«По правде говоря, у нас сегодня огромное количество более актуальных тем», — признал мэр Москвы, добавив, что власти города еще вернутся к этому вопросу.

В шорт-лист голосования, помимо Невского, вошел революционер, глава ВЧК Феликс Дзержинский.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021