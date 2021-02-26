В Госдуме оценили отказ Байдена признать Крым российским

Отказ президента США Джо Байдена признать Крым российским регионом неудивителен, в противном случае американскому лидеру пришлось бы признать и причастность Соединенных Штатов к перевороту на Украине в 2014 году. Об этом в пятницу, 26 февраля, заявил депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев.

«Ни он, ни кто-либо другой, входивший тогда в администрацию президента Обамы, никогда публично не будут заявлять иной позиции по Крыму. Для них признать российский статус Крыма — это политическое самоубийство», — сказал Бахарев в разговоре с «РИА Новости».

Ранее в этот же день на сайте Белого дома появилось заявление Байдена о том, что США никогда не признают Крым российским. Вашингтон продолжит работу с целью привлечь к ответственности Россию «за ее злоупотребления и агрессию на Украине», говорится в документе.

Как полагает Байден, Россия семь лет назад «нарушила международное право, нормы, по которым современные страны взаимодействуют друг с другом, а также суверенитет и территориальную целостность соседней Украины» присоединением полуострова.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура, как неоднократно заявляли российские власти, прошла в строгом соответствии с международным правом. Однако Киев до сих пор считает полуостров своей, временно оккупированной территорией. Москва утверждала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.