«Роскосмос» назвал дату запуска британских спутников OneWeb

Запуск британских спутников связи OneWeb с космодрома Восточный запланирован на 25 марта. Об этом говорится в пятницу, 26 февраля, на сайте компании «Главкосмос» (входит в «Роскосмос»).

По данным компании, шесть космических аппаратов компании OneWeb, принадлежащей правительству Великобритании и группе компаний Bharti Global, в пятницу прибыли в аэропорт Игнатьево в Благовещенске.

Специалисты космического центра «Восточный» доставили на космодром все 36 спутников. 27 февраля начнется их подготовка к запланированному на 25 марта запуску с использованием ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат».

«Главкосмос» обеспечивает выполнение работ по запускам космических аппаратов группировки OneWeb с использованием ракетоносителя «Союз» в рамках контрактов с европейским поставщиком пусковых услуг Arianespace и российско-французской компанией Starsem.

На сегодняшний день группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 110 космических аппаратов, планируется запуск сотен других.

«Роскосмос» планирует в 2021 году осуществить около шести запусков британских спутников связи OneWeb с космодрома Восточный. Договор между Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет-носителей «Союз» с разгонными блоками «Фрегат» для выведения в космос 672 спутников OneWeb был подписан в 2015 году.

К 2021 году британская OneWeb рассчитывала обеспечить 24-часовое покрытие Земли широкополосным доступом в интернет, однако успела вывести на низкую околоземную орбиту 74 аппарата.