Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Наука
Рогозин показал фото извержения вулкана Этна из космоса
Общество
Памфилова привилась от COVID-19 вакциной «ЭпиВакКорона»
Политика
В Госдуме раскритиковали указ Зеленского о мерах по «деоккупации» Крыма
Мир
Путин обсудил с канцлером Австрии возможные поставки «Спутника V»
Мир
Делегация РФ в ОБСЕ указала на дискриминацию русскоязычного населения на Украине
Мир
В Белоруссии произвели первые партии вакцины «Спутник V»
Наука
SpaceX готовит к запуску новую партию интернет-спутников Starlink
Экономика
Эксперт спрогнозировал возвращение в 2022 году безработицы на допандемический уровень
Мир
Порошенко назвал потерю Крыма финалом тридцатилетней истории

Томские ученые разработали новый метод утилизации углекислого газа

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые Томского политеха (ТПУ) вместе с коллегами из вузов Чехии предложили новый способ утилизации углекислого газа (CO2) из атмосферы с помощью энергии плазмона. Метод предполагает получение из CO2 органических соединений, которые применяются в различных сферах, в том числе при создании лекарств.

«Исследователи нашли способ использования атмосферного углекислого газа для получения циклических карбонатов. Это органические соединения, которые применяют как электролиты литий-ионных батарей, «зеленые» растворители, а также при создании лекарств», — говорится в сообщении ТПУ, передает РИА «Томск».

Пресс-служба вуза поясняет, что ученым удалось синтезировать карбонаты под действием света и при комнатной температуре, в то время как традиционные методы предполагают синтез при высоком давлении и температуре. В экспериментах ученые использовали наночастицы золота с привитыми органическими молекулами азотистого основания.

Ранее Минюст России зарегистрировал приказ Министерства природных ресурсов и экологии «Об утверждении методики исчисления размера вреда, причиненного атмосферному воздуху как компоненту природной среды». «Усовершенствование методик расчета ущерба связано с необходимостью создания абсолютно прозрачного правового поля, механизмов, которые будут неукоснительно выполняться «загрязнителями». Это касается всех компонентов природной среды — водных объектов, почвы, недр и атмосферного воздуха», — пояснила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021