Томские ученые разработали новый метод утилизации углекислого газа

Ученые Томского политеха (ТПУ) вместе с коллегами из вузов Чехии предложили новый способ утилизации углекислого газа (CO2) из атмосферы с помощью энергии плазмона. Метод предполагает получение из CO2 органических соединений, которые применяются в различных сферах, в том числе при создании лекарств.

«Исследователи нашли способ использования атмосферного углекислого газа для получения циклических карбонатов. Это органические соединения, которые применяют как электролиты литий-ионных батарей, «зеленые» растворители, а также при создании лекарств», — говорится в сообщении ТПУ, передает РИА «Томск».

Пресс-служба вуза поясняет, что ученым удалось синтезировать карбонаты под действием света и при комнатной температуре, в то время как традиционные методы предполагают синтез при высоком давлении и температуре. В экспериментах ученые использовали наночастицы золота с привитыми органическими молекулами азотистого основания.

Ранее Минюст России зарегистрировал приказ Министерства природных ресурсов и экологии «Об утверждении методики исчисления размера вреда, причиненного атмосферному воздуху как компоненту природной среды». «Усовершенствование методик расчета ущерба связано с необходимостью создания абсолютно прозрачного правового поля, механизмов, которые будут неукоснительно выполняться «загрязнителями». Это касается всех компонентов природной среды — водных объектов, почвы, недр и атмосферного воздуха», — пояснила вице-премьер Виктория Абрамченко.