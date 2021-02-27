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Российские аграрии увеличили закупки удобрений
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Российские аграрии увеличили закупки удобрений

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По состоянию на последнюю декаду февраля 2021 года сельхозпроизводители уже аккумулировали под весенний сев 1,4 млн т минеральных удобрений (в действующем веществе — д.в.), что на 21% больше, чем в прошлом году. Об этом 26 февраля «Известиям» сообщили в Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ).

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По официальным данным, только с начала года аграрии увеличили закупки минеральных удобрений на 13%, до 1,1 млн т, а еще порядка 300 тыс. т было поставлено в агропромышленный комплекс в прошлом году.

По информации РАПУ, весь объем продукции, законтрактованный заблаговременно, уже доставлен в регионы, а заявленная потребность аграриев в минеральных удобрениях полностью учтена в планах производителей и поставщиков. Ранее об отсутствии дефицита минеральных удобрений уже заявлял и первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.

Закупочная кампания продлится вплоть до выхода техники в поля, но уже сейчас производители фиксируют рост потребности по отношению к рекордным показателям прошлой зимы, когда поставки сельхозпредприятиям выросли в полтора раза. И это даже несмотря на восстановительный рост цен на минеральные удобрения после 40% падения в 2019–2020 годах.
По данным Росстата, уровень цен на минеральные удобрения в декабре 2020 года оставался ниже уровня цен 2015 года. При этом за прошедшие пять лет в стране значительно подорожал природный газ, железнодорожные перевозки и тарифы на электроэнергию.

Цены на удобрения на внутреннем рынке находятся под контролем Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Ведомство в настоящее время также проводит проверку обоснованности цен на удобрения в России. Сейчас в стране применяется выработанная службой методика ценообразования (метод «нетбэк минус» и «средневзвешенных цен»), которая обеспечивает цены для российских фермеров не выше, чем для их конкурентов за рубежом. При этом отечественные аграрии могут выигрывать в цене до 20–30%, поддерживая конкурентоспособность продукции АПК на зарубежных рынках и высокую маржинальность сектора.

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