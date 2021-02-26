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Чернышенко назначен руководителем Координационного центра правительства

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Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил вице-премьера Дмитрия Чернышенко руководителем Координационного центра кабмина. Об этом, в пятницу, 26 февраля, сообщает пресс-служба правительства.

«Координационный центр правительства, создаваемый для оперативного разрешения штатных и нештатных ситуаций, а также для поддержки реализации приоритетных стратегических задач и проектов, возглавит вице-премьер Дмитрий Чернышенко», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что данная новая структура в режиме реального времени займется обеспечением взаимодействия федеральных министерств и ведомств, а также регионов и организаций, так как подобные общегосударственные задачи требуют от правительства точного анализа и принятия верного решения.

Координационный центр будет проактивно реагировать на проблемы, возникающие в экономическом секторе, а также в социальной сфере. Он станет межведомственной экспертно-аналитической цифровой платформой.

Кабмин также сообщил, что деятельность организации будет построена на современных цифровых технологиях.

«Речь, в частности, идет о системе управления инцидентами, системе управления рисками социально-экономического развития РФ, многоканальной системе обратной связи от граждан, системе анализа потоковых данных», — добавили в пресс-службе.

Ранее, 18 февраля, Михаил Мишустин принял решение, согласно которому Алексей Поликашин временно будет исполнять обязанности председателя Фонда социального страхования (ФСС) России. До назначения он занимал должность заместителя председателя данной организации.

12 февраля Максима Топилина освободили от должности главы Пенсионного фонда России (ПФР). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В тот же день новым руководителем фонда был назначен Андрей Кигим.

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