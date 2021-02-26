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Названы самые продаваемые автомобили в мире в 2020 году

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В 2020 году самым популярным новым автомобилем в мире стала модель Toyota Corolla. Всего было продано 1 097 556 таких машин, что на 10,5% меньше, чем в 2019 году. Об этом 26 февраля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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За Toyota Corolla следует Toyota RAV4 — объем ее реализации составил 995 762 единиц (+4,5%). Третья на подиуме — Honda CR-V. Всего в 2020 году было продано 736 980 машин, что на 9.2% меньше, чем за январь–декабрь 2019 года.

В топ-10 самых продаваемых в мире автомобилей по итогам 2020 года вошли также Honda Civic (687 704 шт.; −15,8%), Toyota Camry (609 303 шт.; −12,9%), Volkswagen Tiguan (596 898 шт.; −19,6%), Nissan Sylphy (546 631 шт.; +14,9%), Volkswagen Golf (475 205 шт.; −30,4%), Toyota Yaris (458 578 шт.; +18%) и Honda Accord (451 261 шт.; −15,5%).

4 февраля сообщалось, что по итогам 2020 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1,68 млн рублей, что на 7% больше, чем в 2019 году.

Средневзвешенная цена автомобиля массового сегмента в прошлом году достигла 1,33 млн рублей, увеличившись на 4%. Такой же показатель в премиум-сегменте вырос значительнее — на 13%, до 4,93 млн рублей.

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