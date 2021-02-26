Причиной крупного пожара в Якутске назвали поджог

Поджог мог стать причиной крупного пожара в Якутске, во время которого сгорели склад и магазин. Об этом пишет ИА SakhaNews со ссылкой на ГУ МЧС по Якутии.

Информация о возгорании поступила на пульт дежурного в четверг, 25 февраля, в 20:35. Пожар начался на складе магазина на улице Чайковского. Через 7 минут пожарные прибыли на место происшествия.

Огонь повредил склад и смежную стену магазина на общей площади в 200 кв. м. Пожарным удалось спасти от огня частный дом, магазин и три гаражных бокса.

В тушении принимали участие 47 человек личного состава и восемь единиц пожарной техники. Общая сумма ущерба сейчас устанавливается.

10 февраля сообщалось о крупном пожаре в двухэтажном многоквартирном жилом доме в Якутске. Спасатели эвакуировали 30 человек, среди которых было пять детей. Два человека погибли.