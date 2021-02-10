Жертвами пожара в жилом доме в Якутске стали два человека

В Якутске в результате пожара в жилом доме погибли два человека. Об этом в среду, 10 февраля, сообщается на сайте региональное МЧС.

Загорелся двухэтажный многоквартирный дом на улице 50 лет Советской Армии.

На момент прибытия пожарных горела одна из квартир на втором этаже. Спасатели эвакуировали 30 человек, из них пять детей.

«В ходе тушения пожара огнеборцами обнаружены тела женщины 1939 г.р. и мужчины 1956 г.р.», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время на месте пожара работают дознаватели МЧС, следователи и криминалисты. Причины возгорания выясняются.

9 февраля сообщалось, что пять человек погибли при пожаре в частном доме в городе Сыктывкаре. Возгорание произошло на площади 49 кв. м.