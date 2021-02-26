Более 900 «КамАЗов» снега собрали с улиц Красноярска за сутки

В Красноярске в круглосуточном режиме продолжается уборка снега с улиц и площадей. В течение последних суток в столице края удалось очистить порядка 420 участков дорог и 320 остановок.

Днем 25 февраля снег собирали 227 единиц техники, а ночью на дороги вывели 163 снегоуборочные машины. В итоге с городских улиц было вывезено за сутки 911 «КамАЗов» снега.

В мэрии Красноярска ИА KrasnoyarskMedia напомнили, что, помимо планового режима, дорожные службы выходят на уборку по заявкам ГИБДД и местных жителей. Для этого следует обратиться в службу 005.

В начале февраля прокуратура Красноярского края внесла предоставление первому заместителю мэра Красноярска Владиславу Логинову из-за заснеженных улиц и дворов. Его обвиняли в том, что дорожные службы не могли справиться со снегом, несмотря на то что снегопад в Красноярске прошел несколько дней назад.