Вице-мэр Красноярска получил представление за заснеженные улицы

Прокуратура Красноярского края внесла предоставление первому заместителю мэра Красноярска Владиславу Логинову. Причиной стали заснеженные улицы и дворы.

Как сообщили в ведомстве, снегопад прошел в краевой столице еще несколько дней назад, однако дорожные службы до сих пор не могут справиться со снегом. Несмотря на ежедневные отчеты о вывозе снега, горожане продолжают жаловаться, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Представление от прокуратуры также получила управляющая компания «Снегири». На это повлиял инцидент в Солнечном, когда с крыши на припаркованный автомобиль рухнул снег.

Ранее, 10 февраля, во Всерoссийском нaучно-исслeдовательском институтe по прoблемам грaжданской обoроны и чрeзвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредили, что работа систем жизнеобеспечения населения может быть нарушена на текущей неделе на территории 12 регионов России из-за плохих погодных условий.