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В Подмосковье подросток покончил с собой на глазах у сотрудницы МВД

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В подмосковном Подольске 16-летний Никита С. совершил суицид на глазах у пришедшей к нему для профилактической беседы сотрудницы подразделения по делам несовершеннолетних (ПНД) районного отдела полиции. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в пятницу, 26 февраля.

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Отмечается, что трагедия произошла накануне днем. Сотрудница ПДН с социальным педагогом по просьбе матери подростка приехала побеседовать с юношей. Мать жаловалась, что сын не хочет ходить в школу.

Мать впустила представительницу власти и педагога в квартиру и показала, где находился сын. Однако когда женщина-полицейский зашла в комнату, школьник покончил с собой у нее на глазах.

Причины отказа ребенка посещать школу теперь предстоит выяснить сотрудникам уголовного розыска и следователям. Из квартиры изъяли ноутбук и телефон мальчика.

В начале января РЕН ТВ сообщал, что в Северном административном округе Москвы обнаружили тело 15-летней девочки. Отмечалось, что, по предварительным данным, она покончила с собой. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства».

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