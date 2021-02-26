Толчки магнитудой 3,5 зафиксировали у Командорских островов

В Тихом океане в районе Командорских островов зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,5. Эпицентр землетрясения располагался в 127 км к юго-западу от села Никольское на острове Беринга. Он залегал на глубине 49 км под дном моря.

Подземные толчки не ощущались в населенных пунктах региона. Угроза цунами не объявлена, пишет ИА KamchatkaMedia со ссылкой на Камчатский филиал «Единой геофизической службы РАН».

9 февраля в этом же районе регистрировали подземные толчки магнитудой 3,8. Эпицентр землетрясения был в 85 км к северо-западу от села Никольское.