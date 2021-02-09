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Толчки магнитудой 3,8 зафиксировали у Командорских островов

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В Тихом океане в районе Командорских островов сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,8. Эпицентр располагался в 85 км к северо-западу от села Никольского на острове Беринга. Очаг залегал на глубине 47 км под дном.

Как пишет ИА KamchatkaMedia со ссылкой на филиал центра «Единая геофизическая служба РАН», в населенных пунктах подземные толчки не ощущались. Угрозу цунами не объявляли.

6 февраля землетрясение магнитудой 4,5 произошло на озере Байкал. В Иркутской области и Республике Бурятия ощущались толчки силой от двух до шести баллов.

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