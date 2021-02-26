«Москино» в марте покажет фильмы выдающихся итальянских режиссеров

Кинотеатры «Москино Искра» в марте покажут фильмы выдающихся итальянских режиссеров. Об этом в пятницу, 26 февраля, агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе сети кинотеатров.

Показ фильмов итальянских режиссеров пройдет в рамках программы «Итальянская весна». Программа стартует 2 марта. В этот день зрители смогут посмотреть психологическую драму Лукино Висконти «Семейный портрет в интерьере». Фильм рассказывает о сложных взаимоотношениях пожилого профессора с его квартирантом из богемной среды.

Помимо этого, зрителям покажут фильм «Декамерон». Это вольная экранизация пяти новелл одноименного романа Джованни Боккаччо. В программу также войдут такие ленты, как «Конформист» Бернардо Бертолуччи и «Сладкая жизнь» Федерико Феллини. Завершит программу 30 марта картина Маттео Гарроне.

Все ленты будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

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