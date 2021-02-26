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Российские саперы обезвредили почти 25 тыс. боеприпасов в Карабахе

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Российские саперы продолжают разминирование в населенных пунктах Нагорного Карабаха. Всего с ноября 2020 года в регионе обнаружили и обезвредили 24 923 взрывоопасных предмета, сообщили в Минобороны России.

Также сообщается, что за этот период времени было очищено 1,5 га территории, 468 км дорог и 1476 зданий, среди которых 30 социально значимых объектов.

Миротворцы используют робототехнические комплексы «Уран-6» для разминирования. Комплексы позволяю обеспечить безопасность военнослужащих при выполнении взрывоопасных работ и поддерживать высокий темп очистки местности при любой погоде.

Все обнаруженные боеприпасы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне Баллыджа. Некоторые из них при невозможности перевезти были уничтожены на месте.

Боевые действия в Нагорном Карабахе завершились 10 ноября 2020 года после подписания трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе днем ранее. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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