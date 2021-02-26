Рокфеллер забрал гобелен «Герника» из штаб-квартиры ООН

Гобелен «Герника», который был сделан по картине Пабло Пикассо и с 1985 года украшал штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, отозвал его владелец Нельсон Рокфеллер — младший. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик, передает «РИА Новости».

По его словам, Нельсон Рокфеллер — младший недавно уведомил ООН о намерении забрать гобелен, и, следуя этому уведомлению, он был возвращен владельцу.

«Мы благодарим семью Рокфеллеров, которые одолжили нам это легендарное произведение более чем на 35 лет», — сказал Дюжаррик.

Гобелен был размещен на стене у входа в зал заседаний Совбеза ООН 13 сентября 1987 года в ходе торжественной церемонии. Он был создан в 1955 году по заказу Нельсона Рокфеллера — старшего с оригинала картины Пикассо под руководством самого художника.

Сама картина получила название в честь города в Стране Басков, который подвергся бомбардировке во время гражданской войны в Испании. Ее оригинал находится в Национальном музее в Мадриде.