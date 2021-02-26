За месяц Украина нарастила госдолг на $500 млн

Госдолг Украины увеличился в январе 2021 года на $500 млн. Сумма займов страны уже составляет порядка $90,75 млрд. При этом рост с декабря замедлился, тогда он превысил $6 млрд за месяц., сообщает телеканал «Известия».

По данным счётной палаты Украины, уже более 14% доходов бюджета идет на обслуживание госдолга. Кроме того, как отмечают эксперты, Киев искусственно

тормозит рост экономики ради меньших выплат по долговым обязательствам. Дело в том, что по условиям МВФ при увеличении ВВП Украины кредиторы вправе увеличить сумму процентов по предоставленным кредитам.

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