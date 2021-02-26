В Бухаресте потребовали переименовать парк имени маршала Толбухина

Совет 2-го района Бухареста в четверг, 25 февраля, решил обратиться к Генеральному совету муниципалитета румынской столицы, чтобы изменить название небольшого городского парка, носящего имя советского маршала Федора Толбухина, на «Сад Мэтэсарь» («Сад торговцев шелком»). Об этом сообщило агентство Agerpres.

За такое решение проголосовали 16 членов совета, один против и семь воздержались.

«Граждане 2-го района в ходе бесед как с районным мэром, так и со мной лично, как советником районной мэрии, постоянно указывали на своевременность возобновления демаршей по переименованию зеленой зоны по адресу: бульвар Паке Протопопеску, 115 (Парк Толбухина)», — сказал агентству районный советник Тудор Андрей Панаитеску, член правоцентристского альянса «Союза за спасение Румынии» и Партии свободы, единства и солидарности.

Вопрос о переименовании бухарестского парка уже поднимался районной мэрией летом 2017 года.

Тогда, комментируя ситуацию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила свою обеспокоенность тем, что в Бухаресте есть желающие переименовать парк. «Исходим из того, что официальные власти Румынии не допустят поползновений переписывания истории в контексте обоюдной заинтересованности в продолжении плодотворного военно-мемориального взаимодействия», — приводит ее слова ТАСС.

Федор Толбухин (1894-1949) — советский военачальник, Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза, Народный герой Югославии, Герой Народной Республики Болгарии, кавалер ордена «Победа». В годы Великой Отечественной войны командовал войсками Южного, а затем Третьего Украинского фронтов, участвовал в Сталинградской битве, освобождал Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию и Австрию. Именно из его рук в 1945 году король Румынии Михай получил орден Победы за №16, став одним из пяти иностранных кавалеров этой награды.