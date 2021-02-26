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В Бухаресте потребовали переименовать парк имени маршала Толбухина

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Совет 2-го района Бухареста в четверг, 25 февраля, решил обратиться к Генеральному совету муниципалитета румынской столицы, чтобы изменить название небольшого городского парка, носящего имя советского маршала Федора Толбухина, на «Сад Мэтэсарь» («Сад торговцев шелком»). Об этом сообщило агентство Agerpres.

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За такое решение проголосовали 16 членов совета, один против и семь воздержались.

«Граждане 2-го района в ходе бесед как с районным мэром, так и со мной лично, как советником районной мэрии, постоянно указывали на своевременность возобновления демаршей по переименованию зеленой зоны по адресу: бульвар Паке Протопопеску, 115 (Парк Толбухина)», — сказал агентству районный советник Тудор Андрей Панаитеску, член правоцентристского альянса «Союза за спасение Румынии» и Партии свободы, единства и солидарности.

Вопрос о переименовании бухарестского парка уже поднимался районной мэрией летом 2017 года.

Тогда, комментируя ситуацию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила свою обеспокоенность тем, что в Бухаресте есть желающие переименовать парк. «Исходим из того, что официальные власти Румынии не допустят поползновений переписывания истории в контексте обоюдной заинтересованности в продолжении плодотворного военно-мемориального взаимодействия», — приводит ее слова ТАСС.

Федор Толбухин (1894-1949) — советский военачальник, Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза, Народный герой Югославии, Герой Народной Республики Болгарии, кавалер ордена «Победа». В годы Великой Отечественной войны командовал войсками Южного, а затем Третьего Украинского фронтов, участвовал в Сталинградской битве, освобождал Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию и Австрию. Именно из его рук в 1945 году король Румынии Михай получил орден Победы за №16, став одним из пяти иностранных кавалеров этой награды.

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