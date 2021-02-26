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Юрист рассказала о возможности уволиться за один день

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Ведущий юрисконсульт аудиторско-консалтинговой группы «КСК групп» Ирина Михеева в беседе с агентством «Прайм» в пятницу, 26 февраля, рассказала, как можно уволиться с работы одним днем.

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По словам специалиста, российское законодательство позволяет уволиться за один день без обязательной отработки. Так, сотрудник может написать заявление на увольнение, находясь в отпуске и не выходя из него. В этом случае весь период отработки выпадает на дни отдыха.

Кроме того, уволиться с работы одним днем можно при зачислении на учебу или при выходе на пенсию. Также это возможно, если у сотрудника возникли серьезные проблемы со здоровьем, пишет НСН.

Помимо этого, можно уволиться одним днем при грубом нарушении трудового права со стороны работодателя: задержке зарплаты, отказ в ежегодном отпуске и т. д., отмечает телеканал «360».

Быстрое увольнение также имеет законную силу при беременности или в случае ухода за родственником-инвалидом. Одним днем можно уволиться и по соглашению с работодателем.

В остальных случаях работник имеет право расторгнуть трудовой договор, написав заявление не позднее чем за две недели. Их придется отработать. Увольнение по инициативе работника регулируется статьей 80 Трудового кодекса. Увольнение по не зависящим от сторон причинам перечислены в ст. 83 ТК РФ.

25 февраля сообщалось, что в начале 2021 года уменьшилась готовность россиян снизить зарплатные ожидания для сохранения работы или удачного трудоустройства. Лишь 42% россиян заявили о готовности снизить ожидания по зарплате. Против высказались 40%. В конце прошлого года к сокращению зарплаты были готовы 44% респондентов, против выступали 37%.

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