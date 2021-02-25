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Ученые зафиксировали беспрецедентное ослабление Гольфстрима

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Зарубежные ученые пришли к выводу, что за прошедшие сто лет произошло беспрецедентное замедление Атлантической меридиональной циркуляции (AMOC) и ее главного элемента — течения Гольфстрим. Выводы экспертов были опубликованы 25 февраля в журнале Nature Geoscience.

Ученые отмечают, что ослабление Гольфстрима, который несет теплые воды из тропиков в Европу, оказывает значительное влияние на глобальный климат.

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Специалисты из Германии, Ирландии и Великобритании получили такие выводы, применив подход, основанный на косвенных, или прокси-данных — свидетельствах климата прошлого: кораллах, ледяные кернах, исторических записях судовых журналов.

«Результаты показывают, что AMOC была относительно стабильной до конца XIX века. С окончанием небольшого ледникового периода примерно в 1850 году океанические течения начали сокращаться, а с середины XX века последовало второе, еще более резкое ослабление», — говорится в статье.

Авторы исследования считают, что ослабление Гольфстрима связано с изменениями в климатической системе, вызванными деятельностью человека. Среди основных последствий — уникальное похолодание в северной части Атлантического океана, где за последние сто лет образовалось так называемое холодное пятно, блокирующее перенос тепла, а также подъем уровня моря у восточного побережья США.

Дальнейшее ослабление АМОС, как прогнозируют эксперты, будет грозить изменениями климата в Европе: усилением жары и уменьшением осадков, при этом зимой экстремальные погодные явления будут учащаться.

Два дня назад рукoвoдитель Южнoго нaучного цeнтра РАН, акaдемик Гeннадий Матишов заявил, что человечество ждет малый ледниковый период вместо глобального потепления. По слoвам учeного, тeплый пeриод в Арктикe пoдошел к кoнцу, а климaт пoвернулся в стoрону хoлоднoго циклa.

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