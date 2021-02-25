Шойгу и минобороны Киргизии подписали протокол по применению БПЛА

Главы минобороны РФ и Киргизии подписали ряд соглашений. Сергей Шойгу принял делегацию военного ведомства республики. Среди подписанных документов, в частности, проект развития стратегического партнерства двух стран, который рассчитан до 2025 года. Кроме того, РФ и Киргизия приняли протокол по вопросам применения беспилотных летательных аппаратов на территории республики, сообщает телеканал «Известия». Также в ходе встречи министры поздравили друг друга с прошедшим 23 Февраля. В Киргизии сохранили праздник защитника Отечества, он, так же как и в РФ, — государственный.

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