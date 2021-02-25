Новый порядок техосмотра автомобилей перенесен на 1 октября

Кабмин отложил введение нового порядка техосмотра. Обновленные правила начнут действовать 1 октября, а не 1 марта. Решение приняли, чтобы все пункты успели установить необходимую аппаратуру. Новый порядок предполагает электронные диагностические карты и обязательную фотофиксацию, сообщает телеканал «Известия». Ожидается, что изменения помогут бороться с покупкой талонов техосмотра.

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