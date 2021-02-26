Пурим — один из двух праздников, установленных мудрецами уже после дарования Торы. Его история повествует о спасении евреев от полного истребления во времена царя Ахашвероша, правившего Персидской империей. Сановник царя Аман замыслил погубить всех евреев и стал бросать жребий (пур), чтобы узнать, когда выдастся для этого наиболее подходящее время. Но фатальному решению предшествовал ряд событий, которые привели к счастливому для еврейского народа исходу. Женой царя стала еврейская девушка Эстер, а ее дядя Мордехай однажды спас царя, вовремя раскрыв заговор против него.

История тех событий подробно изложена в Свитке Эстер, входящем в ТаНаХ. Благодаря некоторым своим особенностям он выделяется на фоне всего комплекса танахических текстов. Наиболее исключительная из его черт, как отмечают все комментаторы, в том, что в свитке ни разу не упоминается имя Б-га. Всё происходит как будто само собой, без описания каких-либо явных чудес. И это делает историю подчеркнуто реалистичной. Мы верим, что всё описанное в Торе и ТаНаХе происходило на самом деле. Но мы также понимаем, что та эпоха была совершенно иной — это было время Б-женственных откровений и великих пророков, поэтому нам отчасти трудно соотнести себя с героями тех событий и полностью понять их.

В праздник Пурим мы должны обязательно дважды послушать публичное чтение Свитка Эстер. Чтобы не пропустить ни одного слова истории, мы обязаны следить по тексту. Причем в Талмуде сказано, что нужно следить глазами слово в слово — не читать вперед и не отставать от чтеца. Бааль Шем Тов — основатель Хасидского учения — так объясняет это требование: если человек думает, что события не относятся к нему и его времени, а лишь имели место в прошлом, он не исполняет закон. Смысл чтения в том, чтобы увидеть прямую связь с нашим временем и с тем, как надо поступать сегодня.

Более того, сам свиток в тексте назван письмом — «игерет», с чем связано и то, как его читают — не разматывая, как Тору, но складывая определенным образом. Так зачитывали в прошлом послания или обращения, разосланные с гонцами. Этот формат, а точнее жанр обращения, указывает на особую близость героев истории к нам, на условное равенство их и нашего положений.

Из этого повествования мы понимаем: не только нам, но и библейским героям порой тяжело усмотреть Б-жественное проведение в череде событий. От них так же, как и от нас, требуется брать ответственность за свои действия и прилагать максимум усилий, чтобы в мире, где скрыт лик Всевышнего, самим становиться проводником созданных им высших начал — милосердия и справедливости. То есть быть по-настоящему подобными Всевышнему, по образу которого мы созданы.

Все со школьной скамьи помнят крылатое выражение из феерии А. Грина «Алые паруса»: «Чудеса делаются своими руками». В какой-то мере событийный ряд истории Пурима доказывает это. А установленные заповеди праздника становятся прямым призывом к воплощению этой идеи.

Царица Эстер сначала испугалась идти к супругу — царю Ахашверошу и просить о спасении своего народа. Ее дядя Мордехай в своем напутствии говорит: «И кто знает, не для такой ли поры и достигла ты [силы достоинства] царского». Эта фраза может пониматься как обращение не только к Эстер, но и к любому человеку, живущему в следующих поколениях: те блага, которые нам дарует Всевышний, наши достижения всегда могут быть способом принесения добра в мир.

Праздник Пурим служит нам важнейшим напоминанием о возможностях, которыми мы обладаем, и о том, как ими правильно распорядиться. Установленные мудрецами заповеди праздника помогать нуждающимся и делать подарки близким на самом деле не имеют привязки к конкретному времени. Радовать окружающих вас людей, укреплять дружбу, помогать ближнему пережить трудный период, помочь ему всем необходимым. Не обязательно только 14–15 Адара в честь празднования Пурима, но правильнее практиковать это в течение всего года. Через историю Эстер и Мордехая Всевышний объясняет нам, что хорошо — это в первую очередь действие, а не пассивность и равнодушие. Только с помощью конкретных добрых дел можно поспособствовать установлению в обществе справедливости и миролюбия.

Есть обычай, любимый во всех еврейских общинах России: на Пурим выпить столько, чтобы не отличать «благословен Мордехай» от «будь проклят Аман». Этот обычай имеет свои корни и культурные коннотации, но хочу обратить внимание, что он также напоминает нам о том, сколь ценен дар свободы выбора. После того как Адам вкусил от Древа познания, у нас появилась способность отличать добро от зла. И эта способность относится не только и не столько к другим, сколько к нам самим. Что значит в той или иной ситуации поступить хорошо? Что такое плохой поступок? Если мы утверждаем, что не можем отличить черное от белого, значит, мы находимся в бессознательном сродни сильному опьянению состоянии. В любое другое время у нас есть силы сделать правильный выбор.

Когда нависла угроза над народом, все, не только Эстер, повели себя мужественно. Услышав просьбу царицы, вся община как один молилась Б-гу, люди постились не один, не два, а целых три дня, забыли про раздоры и разногласия.

Весь прошлый год противостояние пандемии показывало нам, сколь многое зависит от нас и насколько крепко мы все связаны. В период очень серьезного испытания для всего человечества мы видели прекрасные примеры подвигов, совершенных врачами, волонтерами, представителями социально значимых профессий и всем нашим обществом. Оказавшись разделенными карантином и самоизоляцией, люди тем не менее объединялись, чтобы поддержать друг друга. Буквально как в праздник Пурим, они посылали друг другу еду, подарки, оказывали помощь бедным и нуждающимся — творили настоящие чудеса своими руками!

От всей души желаю всем крепкого здоровья и благословений Всевышнего во всем! Пусть у нас всегда будет возможность творить добрые дела, не дожидаясь на то специального повода! Пусть между людьми царит согласие, мир и взаимопонимание! Веселого праздника Пурим!

Автор — глава Федерации еврейских общин России

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