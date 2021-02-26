Расширение возможностей формирования Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за счет включения в его структуру 5% йен и 15% юаней связано с необходимостью увеличения «кубышки». Ее объем вырос до $179 млрд. Что касается всех золотовалютных резервов (ЗВР), за 2020 год они увеличились на 7,5% и приблизились к $595,8 млрд, ко второй декаде февраля они остаются выше отметки $590 млрд.

Таким образом Минфин приближает структуру ФНБ к валютной структуре международных резервов, близкой к стандартам МВФ. Так, по состоянию на 30 июня 2020 года доля юаня в золотовалютных резервах составляла 12,2%, иены — 3,9%. Поэтому такое соотношение валют в составе фонда не должно стать сюрпризом для инвесторов. Еще год назад Минфин подчеркнул стремление синхронизировать структуру ФНБ и ЗВР. Подготовка к этому процессу началась в апреле 2020-го, а в феврале 2021-го все конверсионные операции были завершены. А объявили об этом только сейчас для того, чтобы избежать спекуляций со стороны участников рынка.

Прогнозировать, как будут меняться курсы валют в составе ФНБ, сложно. В Bloomberg негативно оценивали дедолларизацию в 2019 году. Но говорить о том, что юань и йена в ближайшие годы будут ослабевать по отношению к доллару, по крайней мере преждевременно. Уже в текущем году (до 25 февраля) китайская денежная единица подорожала на 1,2% — до 6,45 юаня за доллар, а с начала 2020 года — на 7,1%. Правда, японская валюта подешевела за тот же период к доллару на 2,4% — до 106 йен за доллар.

Оценивать дальнейшую динамику юаня и, соответственно, перспективность включения его с структуру ФНБ мы можем на основании текущих тенденций и статистики из Китая. Юань приостановил укрепление, после того как достиг максимума с июня 2018 года, но участники рынка ожидают, что рост котировок, подогреваемый восстановлением китайской экономики, продолжится. По последним данным, китайский экспорт в ноябре 2020-го рос самыми быстрыми темпами (21,1%, г/г) с февраля 2018 года, а в декабре — на 18,1%. Темпы восстановления производственной активности превосходят показатели основных торговых партнеров страны.

При этом отметим, что укрепление юаня было вызвано также ослаблением доллара. Тенденция связана с рекордным падением американской денежной единицы к корзине валют. Считаю, что Народный банк Китая (НБК), скорее всего, будет остерегаться укрепления курса юаня, так как это может снизить экспортный потенциал. Тем не менее пока Пекин не предпринимает активных действий к ограничению роста национальной валюты. Китайские политики довольны курсом юаня, он не мешает экспорту расти двузначными темпами. Всё же валюта КНР, скорее всего, будет склонна к дальнейшему укреплению, и это позитивно скажется на объеме ФНБ.

Что касается японской йены, ее курс относительно стабилен к доллару. Так, на протяжении четырех лет котировки находятся преимущественно в рамках 102–118 йен за «американца». Рост фондового бенчмарка Nikkei225 может если не остановиться, то замедлиться, при этом перед японскими монетарными властями вновь встанет вопрос необходимости снижения курса национальной валюты, которая укрепилась к доллару за время пандемии на 5,3%. У Японии достаточно возможностей для монетарного маневра, способного в случае необходимости вернуть валюту в прежний диапазон. При относительной стабильности йены вложения в юань могут стать прибыльнее долларовых в долгосрочной перспективе.

Примечательно, что в последних заявлениях Минфина изменения в структуре ФНБ не связываются напрямую с санкциями. Хотя ранее именно они назывались основной причиной дедолларизации. Официальное заявление Минфина содержало упоминание о необходимости повысить доходность и снизить инвестиционные риски (без упоминания санкций). По сути, обсуждение рестрикций в отношении России на Западе ограничивается персональными санкциями и мерами, связанными со строительством «Северного потока – 2». Конкретных шагов к сдерживанию покупки Россией американского госдолга не предпринимается.

Изменение структуры ФНБ совсем необязательно приведет к повышению доходности резервов «кубышки», снизит зависимость рубля от курса доллар–рубль и евро–рубль. Для экономики важнее показатель реального эффективного курса валюты, который интересен тем, что учитывает изменение стоимости рубля к курсам денежных единиц основных торговых партнеров России. Другими словами, для покупательной способности рубля при совершении транзакций с зарубежными контрагентами важнее не то, как изменился курс по отношению, например, к доллару, а как он менялся по отношению к валютам основных торговых партнеров страны. Снижение доли «американца» и «европейца» с 45 до 35% в структуре ФНБ отражает и изменение структуры внешней торговли России, делает курс национальной валюты приближенным к изменению курсов основных торговых партнеров.

Стабильность объема национальных резервов, которая достигается при диверсификации структуры ФНБ и курса рубля на текущем этапе, — основной драйвер восстановления экономики, влияющий прежде всего на уровень реальных доходов, потребление и приток иностранных инвестиций.

Автор — финансовый аналитик

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