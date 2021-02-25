Теплые остановки оборудуют в Тюмени

В Тюмени в ближайшие два года появится несколько десятков теплых автобусных остановок. Об этом сообщил глава городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Игорь Фролов. По его словам, будет порядка 150 новых объектов, в том числе и теплых.

В данный момент прорабатывается финансовая модель с учетом бюджетного и внебюджетного финансирования. После проведения всех расчетов будет принято решение, установят остановки в этом или в следующем году, сказал чиновник, чьи слова приводит ИА «Ура.ру».

В Тюменской области установилась аномально морозная погода. Температура воздуха ниже климатической нормы на 10–12 градусов. Морозы продержатся в регионе еще несколько дней. В ближайшие ночи температура может опуститься до –40 градусов.

25 февраля сообщалось, что занятия в школах Тюмени отменили из-за холодов.