Занятия в школах отменили в Тюмени

В Тюмени отменили занятия для учеников младших классов. В администрации города уточнили, что на уроки могут не ходить школьники с 1 по 4 класс, которые обучаются в первую смену. Причина отмены уроков — сильные морозы.

Также принято решение не проводить очные занятия для более старших учеников, до 9-го класса, которые обучаются во вторую смену, пишет megatyumen.ru.

Синоптики прогнозируют, что в четверг, 25 февраля, будет дуть северный и северо-западный ветер порывами до 11 м/с. В ночные часы столбики термометров опустятся до –32 градусов. Днем будет теплее – до –24 градусов.

Морозы продержатся в регионе еще несколько дней. В ближайшие ночи температура может опуститься до –40 градусов.