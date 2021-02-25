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Россияне стали чаще брать займы «до зарплаты»

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Российские микрофинансовые организации (МФО) в январе этого года выдали на 23,1% больше займов «до зарплаты», чем в аналогичный период 2020 года. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщила пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

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«В январе 2021 года количество выданных микрозаймов, или займов «до зарплаты» (до 30 тыс. рублей), составило 1,88 млн единиц. Это на 23,1% больше, чем было выдано за аналогичный период прошлого года (в январе 2020 года. ― 1,52 млн ед.)», ― говорится в сообщении.

Как отметил генеральный директор НБКИ Александр Никулин, с осени 2020 года число выданных микрозаймов растет темпами, которые значительно превышают прошлогодние показатели. Во многом этот рост связан с увеличением доли онлайн-заявок в этом сегменте. По его словам, в начале 2021 года она составляла около 70%.

Ранее, 7 февраля, директор банковских рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Константин Бородулин рассказал, как не переплатить при оформлении займа в МФО. В первую очередь необходимо проверить, включена ли организация в реестр действующих МФО на сайте Центробанка РФ.

Во время изучения договора следует обратить особое внимание на пункты об ответственности сторон с информацией о штрафных санкциях, пенях и возможных скрытых комиссиях, а также о порядке внесения изменений в договор.

Также Бородулин порекомендовал перед получением займа узнать у МФО, какие допуслуги предлагает кредитная организация. При этом эксперт обратил внимание на то, что страхование, СМС-информирование, юридическая поддержка и прочие опции повышают стоимость займа.

В октябре прошлого года лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил за запрет микрофинансовых организаций в стране. По его словам, в период экономического кризиса подобные организации представляют удвоенную опасность для общества.

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