Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Суд заочно арестовал собственника сети ресторанов «Тарас Бульба»
Мир
Пашинян отказался провести внеочередные выборы в парламент Армении
Мир
Индонезийский вулкан выбросил столб пепла на высоту 1500 метров
Экономика
Россияне стали чаще брать займы «до зарплаты»
Мир
Гватемала зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»
Мир
В Нью-Йорке обнаружили способную снизить эффективность вакцин мутацию SARS-CoV-2
Общество
Жителям Москвы пообещали метеорологические «качели» в марте
Спорт
Лыжник Большунов стал четвертым в спринте на ЧМ в Германии
Мир
Грузинская оппозиция заявила о подготовке непрерывных акций протеста

Филиппа Киркорова разыскивают приставы из-за миллионных долгов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Народного артиста России Филиппа Киркорова разыскивают приставы из-за миллионных долгов. Это следует из данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

В базе ведомства имеется информация о задолженности певца и его компании ООО «Филипп Киркоров продакшен» на сумму более 69 млн рублей.

По данным ФАН, один из банков обратился в Таганский суд Москвы в 2020 году с требованием об оплате исполнителем ранее взятого кредита. Представители артиста подали апелляцию, однако проиграли ее. При этом необходимую сумму банку певец так и не выплатил.

В июле 2020 года Киркоров рассказал, что члены его коллектива во время пандемии «выживают, как могут». Артист уточнил, что некоторые устроились на автомойку, кто-то — доставщиком еды, а кто-то ушел работать в колхоз. Сам же певец признался, что за 30 лет накопил достаточно сбережений, чтобы иметь возможность не работать даже в течение 10 лет.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021