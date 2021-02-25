Народного артиста России Филиппа Киркорова разыскивают приставы из-за миллионных долгов. Это следует из данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

В базе ведомства имеется информация о задолженности певца и его компании ООО «Филипп Киркоров продакшен» на сумму более 69 млн рублей.

По данным ФАН, один из банков обратился в Таганский суд Москвы в 2020 году с требованием об оплате исполнителем ранее взятого кредита. Представители артиста подали апелляцию, однако проиграли ее. При этом необходимую сумму банку певец так и не выплатил.

В июле 2020 года Киркоров рассказал, что члены его коллектива во время пандемии «выживают, как могут». Артист уточнил, что некоторые устроились на автомойку, кто-то — доставщиком еды, а кто-то ушел работать в колхоз. Сам же певец признался, что за 30 лет накопил достаточно сбережений, чтобы иметь возможность не работать даже в течение 10 лет.