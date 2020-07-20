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Киркоров рассказал о бедственном положении подчиненных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российский певец и продюсер Филипп Киркоров в интервью изданию «Собеседник» 18 июля рассказал, что члены его коллектива во время пандемии «выживают, как могут». Артист уточнил, что некоторые устроились на автомойку, кто-то — доставщиком еды, а кто-то ушел работать в колхоз.

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Сам Киркоров оценивает ситуацию в российском шоу-бизнесе как очень тяжелую — рассчитывать, по его мнению, можно только на фестивали или единичные концерты.

53-летний артист заявил, что многие потеряли возможность зарабатывать деньги, поэтому вряд ли в ближайшие месяцы кто-то будет готов потратить 10–20 тыс. рублей на концерт, пишет «Федеральное агентство новостей».

По его словам, такое положение вещей продлится два года. За это время поклонники снова начнут зарабатывать, чтобы иметь возможность тратить деньги еще и на концерты, пишет НСН.

Сам же артист признался, что пока подрабатывать в колхозах не собирается. Он пояснил, что за 30 лет накопил достаточно сбережений, чтобы иметь возможность не работать даже 10 лет, пишет «Газета.ру».

1 июня Филипп Киркоров на своей странице в Instagram продемонстрировал свежий ремонт в комнате своего семилетнего сына Мартина. Некоторые подписчики заметили, что кровать для Мартина стоит около 1 млн рублей.

В мае о трудностях, которые испытывают молодые артисты без возможности давать представления, рассказал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. В ответ на это неизвестные якобы отправили ему гуманитарную помощь в виде лапши быстрого приготовления. Сам продюсер заявил, что не знает, о чем речь. Он также выразил уверенность, что оказался крайним, из-за того что правдиво рассказал о бедственном положении артистов из-за коронавируса.

30 мая портал «Собеседник» со ссылкой на данные ФНС опубликовал список российских артистов, которые обратились в ведомство за помощью от государства. Оказалось, что среди них — Григорий Лепс, Дима Билан, Регина Тодоренко, Николай Басков.

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