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СК России возбудил дело после ранения мирного жителя в Донбассе

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Российские следственные органы возбудили уголовное дело по факту очередного обстрела в Донбассе, в результате которого был ранен мирный житель. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

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«По данным следствия, 22 февраля 2021 года военнослужащие Вооруженных сил Украины провели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелого вооружения объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, расположенных по улице Горького в поселке Александровка города Донецка», — сказала она.

В результате обстрела ранение получил 22-летний мирный житель.

Следствие пришло к выводу, что обстрелом местности в вечернее время, украинские военные намеревались «совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченному числу мирных жителей, которые проживают на юго-востоке Украины и не участвуют в вооруженном конфликте».

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации»), уточнила Петренко.

6 февраля СК возбудил очередное уголовное дело по факту обстрела украинскими силовиками населения Донбасса. Тогда в результате действий украинской армии ранения получили 55-летний мужчина и 69-летняя женщина.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.

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