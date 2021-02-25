СК России возбудил дело после ранения мирного жителя в Донбассе

Российские следственные органы возбудили уголовное дело по факту очередного обстрела в Донбассе, в результате которого был ранен мирный житель. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

«По данным следствия, 22 февраля 2021 года военнослужащие Вооруженных сил Украины провели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелого вооружения объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, расположенных по улице Горького в поселке Александровка города Донецка», — сказала она.

В результате обстрела ранение получил 22-летний мирный житель.

Следствие пришло к выводу, что обстрелом местности в вечернее время, украинские военные намеревались «совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченному числу мирных жителей, которые проживают на юго-востоке Украины и не участвуют в вооруженном конфликте».

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации»), уточнила Петренко.

6 февраля СК возбудил очередное уголовное дело по факту обстрела украинскими силовиками населения Донбасса. Тогда в результате действий украинской армии ранения получили 55-летний мужчина и 69-летняя женщина.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.