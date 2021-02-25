Аналитики зафиксировали рост популярности аренды квартир в новостройках

Аналитики «Циан» подсчитали, что более чем в половине квартир (51%), доступных арендаторам в России, скорее всего, будет относительно современный ремонт.

В частности, по всем городам-миллионникам 29% однокомнатных квартир, доступных сегодня в аренду, экспонируются в домах, построенных с 2010 года, говорится в исследовании, еще 22% — в корпусах, введенных с 1992 года по 2009 год, когда появилось понятие «евроремонт».

В то же время 39% — это типовое советское жилье, построенное с 1950 по 1991 год, включая как хрущевки, так и типовые панельные и блочные дома выше пяти этажей. Оставшиеся 10% квартир расположены в домах, построенных в первой половине прошлого века или ранее, пришли к выводу аналитики.

Проще всего найти квартиру в аренду в новом доме в Краснодаре, где 66% однокомнатных квартир экспонируются в корпусах, построенных с 2010 года, Воронеже (44%) и Красноярске (42%), говорится в исследовании.

Москва оказывается на последнем месте с долей однушек в аренду в новых домах (17%). Несмотря на активность инвесторов в столице в последние годы, объем предложения от них в аренду значительно ниже, чем от рантье, сдающих жилье в домах типовой застройки СССР.



Столичным арендаторам действительно куда чаще встречаются «бабушкины» варианты, чем жителям других регионов. Нехватка однушек в Москве связана еще и с большей средней площадью проданной квартиры в новостройках (57 кв. м. в столице против 45 кв. м. в среднем городе-миллионнике).

Ранее, 16 февраля, аналитики сервиса «Авито Недвижимость» сообщили, что все больше россиян предпочитают арендовать квартиры посуточно, вместо того чтобы жить в гостинице.

В случае выбора жилья для отпуска основным мотивом для аренды квартиры вместо гостиницы у россиян становились наличие собственной кухни и других бытовых предметов (52%), экономия (51%), а также нежелание контактировать с другими постояльцами (29%).