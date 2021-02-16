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Аналитики отметили интерес россиян к аренде квартир вместо гостиниц

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Все больше россиян предпочитают арендовать квартиры посуточно, вместо того чтобы жить в гостинице, пришли к выводу 16 февраля аналитики сервиса «Авито Недивижимость».

В случае выбора жилья для отпуска основным мотивом для аренды квартиры вместо гостиницы у россиян становились наличие собственной кухни и других бытовых предметов (52%), экономия (51%), нежелание контактировать с другими постояльцами (29%), следует из результатов опроса.

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Пандемия коронавируса заставила пользователей пересмотреть критерии выбора жилья для работы и путешествий и спровоцировала появление новых потребительских мотивов, заявил руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин.

«Так, некоторые арендаторы снимали жилье для того, чтобы спокойно поработать, пока остальные члены семьи вынужденно находились дома, другие снимали квартиры, чтобы самоизолироваться на время болезни и не заразить родных. Все больше путешественников выбирают для себя краткосрочную аренду жилья в качестве альтернативы жизни в отелях, чтобы обеспечить свою безопасность и избежать лишних контактов», — сказал Кромочкин.

Чаще всего, чтобы сэкономить в отпуске, аренду квартиры вместо гостиницы выбирали жители Красноярска (74%), Самары (72%) и Ростова-на-Дону (66%).

Те, кто ездил в командировки в период с марта 2020 года и пользовался для этого краткосрочной арендой жилья, вместо того чтобы снять гостиницу, отметили основной причиной нежелание контактировать с персоналом на ресепшене и другими гостями — этот вариант выбрали 46% опрошенных россиян.

26% респондентов, пользовавшихся услугой краткосрочной аренды недвижимости в период с марта 2020 года по настоящее время, снимали жилье на срок от одного месяца до полугода. Те, кто пользовался краткосрочной арендой жилья, чаще всего арендовали недвижимость на несколько суток (35%).

«Можно прогнозировать, что популярность краткосрочной аренды будет расти в дальнейшем, даже когда ситуация с коронавирусом окончательно стабилизируется: пользователи, которые в пандемию только открыли для себя такой вариант аренды жилья, продолжат им пользоваться и в будущем, так как мы наблюдаем высокую степень удовлетворенности арендаторов», — заключил руководитель направления краткосрочной аренды сервиса.

По итогам 2020 года стоимость аренды частных домов в пригородах России подорожала на 56%. Об этом «Известиям» сообщили аналитики «Авито Недвижимости». Спрос на покупку загородной недвижимости оказался выше прошлогодних отметок на 49%, долгосрочной арендой россияне стали интересоваться на 4% чаще, чем в 2019-м.

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