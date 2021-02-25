В Афинах полиция разогнала протестную акцию водометами

В Греции полиция разогнала демонстрантов слезоточивым газом и водометами. Во время акции правоохранители задержали 13 человек. Протестующие вышли поддержать голодовку Димитриса Куфонтинаса, передает телеканал «Известия». Это уже не первая акция в знак солидарности с заключенным. Террорист осужден на 11 пожизненных сроков. На счету Куфонтинаса 23 убийства. Благодаря голодовкам он несколько раз получал отпуск из тюрьмы.

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