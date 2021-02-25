Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Китай выразил протест в связи с проходом эсминца США через Тайваньский пролив
Мир
Приоритетами Харрис во внешней политике назвали кибербезопасность и здравоохранение
Мир
Facebook запретила военным Мьянмы использовать свои платформы
Мир
В Пентагоне обеспокоились стремлением радикалов привлечь в свои ряды военных
Мир
Ким Чен Ын сменил командующих ВМС и ВВС армии Северной Кореи
Общество
В Москве почти за сутки выпала пятая часть месячной нормы осадков
Мир
Си Цзиньпин заявил о полной победе над бедностью в Китае
Мир
Нетаньяху попросил Байдена сохранить санкции США против МУСа
Мир
Госдеп наймет специалиста для развития правоохранительных органов Армении

Один человек погиб в ДТП с автобусом в Новосибирске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автобус столкнулся с легковым автомобилем в Новосибирске, в результате аварии погиб один человек. Об этом сообщили журналистам в четверг, 25 февраля, в пресс-службе регионального ГИБДД.

ДТП произошло в четверг около 10:40 (6:40 мск) на улице Никитина. Водитель автомобиля Toyota выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом ЛиАЗ. В автобусе находились 25 человек, никто из них не пострадал.

В результате аварии водитель иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью, уточнили в пресс-службе.

Накануне сообщалось, что в Красноярске столкнулись три автомобиля, погиб один человек. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту случившегося.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021