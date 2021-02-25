Один человек погиб в ДТП с автобусом в Новосибирске

Автобус столкнулся с легковым автомобилем в Новосибирске, в результате аварии погиб один человек. Об этом сообщили журналистам в четверг, 25 февраля, в пресс-службе регионального ГИБДД.

ДТП произошло в четверг около 10:40 (6:40 мск) на улице Никитина. Водитель автомобиля Toyota выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом ЛиАЗ. В автобусе находились 25 человек, никто из них не пострадал.

В результате аварии водитель иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью, уточнили в пресс-службе.

Накануне сообщалось, что в Красноярске столкнулись три автомобиля, погиб один человек. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту случившегося.