Дезертира опознали в Чите 16 лет спустя по отпечаткам пальцев после смерти

В Чите нашли солдата, дезертировавшего более 16 лет назад, его личность установили по опечаткам пальцев после смерти. Об этом в четверг, 15 февраля, пишет пресс-служба главного военного следственного управления Следственного Комитета России.

По его данным, 20 сентября 2004 года призывник находился в составе рабочей команды на танкодроме в поселке Песчанка. Около 19:00 по местному времени он самовольно покинул танкодром и ушел в лес.

Поиски успехов не принесли. Следствие рассматривало различные версии, в том числе об убийстве военного сослуживцами либо утоплении в техническом водоеме — танковом бассейне для подводного вождения. Однако ни одна из этих версий не подтвердилась.

29 сентября 2020 года в частном доме в Чите было найдено тело мужчины. Хозяйка дома утверждала, что это был ее гражданский муж. Никаких документов, удостоверяющих его личность, она предоставить не смогла, сославшись на пожар, уничтоживший вещи.

«При проверке по базе адресно-справочного учета гражданин с такими социально-демографическими данными не числился. Тело было дактилоскопировано и проверено по базе АДИС «Папилон». В результате проверки по криминалистическим (дактилоскопическим) учетам было выявлено совпадение с дактилоскопической картой разыскиваемого военнослужащего», — сказали в ведомстве.

Это обстоятельство позволило возобновить следствие по уголовному делу. В результате судебной экспертизы идентичность следов рук погибшего и разыскиваемого 16 лет солдата была подтверждена. Также мужчину по фотографии опознала его мать.

Отмечается, что собранные по уголовному делу доказательства позволили принять законное и обоснованное решение о его прекращении в связи с гибелью фигуранта.

В мае 2019 года в Московской области военнослужащего приговорили к 2,5 года колонии-поселения за дезертирство 14-летней давности. Мужчина добровольно явился к правоохранителям и заявил о преступлении.